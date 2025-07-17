Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, Portimonense'yle hazırlık maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin gollerini Sebastian Szymanski kaydetti.
Portimonense'nin golünü ise Tamble Monterio'dan geldi.
Fenerbahçe bir sonraki hazırlık maçında Uniao de Leiria'yla karşılaşacak. Mücadele 20 Temmuz Pazar günü saat 22:00'da başlayacak.
İŞTE MÜCADELEDEKİ GOLLER
Fenerbahçe, Sebastian Szymański'nin şık golüyle 1-0 öne geçti! 🟡🔵 pic.twitter.com/lz8IfSvDeZ— S Sport Plus (@ssportplustr) July 17, 2025
Hızlı gelişen atakta Sebastian Szymański'nin ayak dışıyla yaptığı şık vuruş Fenerbahçe'yi 2 farklı öne geçirdi! 💪 pic.twitter.com/UGfjmh1J8Q— S Sport Plus (@ssportplustr) July 17, 2025
Portimonense, maçın son dakikalarında yaptığı taç organizasyonuyla farkı 1'e indirdi. 👀 pic.twitter.com/q8jkaQv2Dc— S Sport Plus (@ssportplustr) July 17, 2025