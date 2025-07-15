Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Serbest kalma bedelini ödeyecekler

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Serbest kalma bedelini ödeyecekler Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jhon Duran hamlesinin ardından ön tarafa yeni bir takviye daha yapmak isteyen yönetim Jose Mourinho'nun istediği Marcus Rashford'ın peşinde. Sarı lacivertliler bu transfer için oyuncu serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar. FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri









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Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. E-noticies'te yer alan ve Takvim'in derlediği haber göre Sarı-Lacivertli ekip, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u transfer listesine aldı.





Haberin detayında Fenerbahçe'nin Rashford'un sözleşmesinde yer alan 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ifade edildi.



