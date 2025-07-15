TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Serbest kalma bedelini ödeyecekler
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jhon Duran hamlesinin ardından ön tarafa yeni bir takviye daha yapmak isteyen yönetim Jose Mourinho'nun istediği Marcus Rashford'ın peşinde. Sarı lacivertliler bu transfer için oyuncu serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar. FB SPOR HABERLERİ
Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. E-noticies'te yer alan ve Takvim'in derlediği haber göre Sarı-Lacivertli ekip, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u transfer listesine aldı.
Haberin detayında Fenerbahçe'nin Rashford'un sözleşmesinde yer alan 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ifade edildi.
Geride kalan sezonun yarısını Manchester United'da yarısını ise Aston Villa'da kiralık olarak geçiren yıldız sol kanat, toplam 41 maça çıktı ve 11 gol 9 asistlik performans sergiledi. Manchester United ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki İngiliz futbolcuya güncel verilere göre 50 milyon Euro değer biçiliyor.