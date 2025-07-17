Fenerbahçe, Portekiz kampında ilk hazırlık maçına Portimonense karşısında çıktı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından Portekiz basınına konuşan tecrübeli çalıştırıcı, gelecekteki planlarına dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

"KESİNLİKLE GERİ DÖNECEĞİM"

"Mutlaka Portekiz'e geleceğim. Henüz olmadı ama olacak. Emekli olmaya yakın hissettiğimden değil; ondan çok uzağım. Ama Portekiz'e bir tatil veya kariyerimin son yılları için gelmek istemiyorum. Kariyerimin, sağlığımın, fiziksel ve zihinsel gücümün zirvesindeyken Portekiz'e gelmek istiyorum. Kesinlikle geri döneceğim. Kulüp veya milli takım, herhangi bir şekilde olabilir."