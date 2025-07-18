Kanat transferi isteyen ve yönetime eski öğrencisi Marcus Rashford'ın ismini veren Jose Mourinho, bu transferin bir an önce bitirilmesini istedi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetim de Portekizli çalıştırıcıdan gelen bu direktif üzerine harekete geçti ve İngiltere'ye çıkarmak yapma kararı aldı.
Başkan Ali Koç'tan talimatı alan futbol direktörü Devin Özek, önümüzdeki hafta başında Ada'ya gidecek ve hem Manchester United yetkilileriyle hem de oyuncu kanadıyla masaya oturacak.
MOU FAKTÖRÜ DEVREDE
Sözleşmesi 2028'de bitecek olan İngiliz sol kanat için Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Satın alma opsiyonu ise 40 milyon sterlin olacak.
Barcelona'nın da istediği 28 yaşındaki İngiliz yıldızı Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun aradığı belirtildi.
Jose'yi 'baba' figürü olarak gören Rashford'ın da sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Oyuncu geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.
2016 YILINDA A TAKIMA YÜKSELDİ
Futbola Manchester United altyapısında başlayan Marcus Rashford, 2016'da A Takım'a yükseldi. ManU kariyerinde 400'ün üzerinde maça çıkan İngiliz yıldız, menajer Ruben Amorim'le arasında sorun olduğu için ayrılacak.