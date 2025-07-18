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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Rashford çılgınlığı! Rekor teklif... Fenerbahçe'de Marcus Rashford için tüm şartlar zorlanacak. Sarı lacivertliler, İngilizlerin satış listesine koyduğu oyuncu için tüm şartları zorlayacak. İşte sunulacak teklif... FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri









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Kanat transferi isteyen ve yönetime eski öğrencisi Marcus Rashford'ın ismini veren Jose Mourinho, bu transferin bir an önce bitirilmesini istedi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetim de Portekizli çalıştırıcıdan gelen bu direktif üzerine harekete geçti ve İngiltere'ye çıkarmak yapma kararı aldı.