Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlamasında yer almayan ve Jose Mourinho'nun performansından memnun olmadığı futbolcuya talip çıkmadı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Portekiz kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Yeni sezon yapılanmasında Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, yabancı sınırında da yer açmak istiyor.
Bu doğrultuda yetersiz performansı nedeniyle Faslı yıldız Sofyan Amrabat ile yolların ayrılması gündeme gelmişti.
Takvim'in haberine göre 28 yaşındaki orta sahaya yüksek maliyeti sebebiyle henüz teklif gelmedi.
Haberde ayrıca geçen sezonun başında 12 milyon Euro zorunlu satın olma opsiyonu ile kadroya katılan Amrabat'ın, yıllık 5 milyon Euro'yu bulan maaşı da transferinin önündeki en büyük engel olduğu belirtildi.
Geçen sezon Fenerbahçe forması ile 39 maça çıkan Sofyan Amrabat 2 gol ve 4 asist kaydetmişti. Sözleşmesi 2028'de sona erecek Faslı yıldızın Transfermarkt verilerine göre 17 milyon Euro değeri bulunuyor.