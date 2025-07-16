Fenerbahçe'de Amrabat sorunu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlamasında yer almayan ve Jose Mourinho'nun performansından memnun olmadığı futbolcuya talip çıkmadı. İşte detaylar... (FB spor haberi)