Fenerbahçe Beko’nun bayrakları köprüleri süsledi

EuroLeague ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının yanı sıra Basketbol Süper Ligi’nde de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprülerine asıldı.