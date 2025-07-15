Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattında tecrübeli bir isim arayışında olan sarı-lacivertlilerin gündemine Alexis Sanchez gelmişti. Deneyimli futbolcuya yapılan teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Udinese'den ayrılmayı kafasına koyan 36 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor ve resmi teklif de yaptı. Yönetimin, bonservisini alması halinde Şilili oyuncuya 4 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme önerdiği ortaya çıktı.