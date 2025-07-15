TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Alexis Sanchez'e teklif!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattında tecrübeli bir isim arayışında olan sarı-lacivertlilerin gündemine Alexis Sanchez gelmişti. Deneyimli futbolcuya yapılan teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için geçtiğimiz günlerde Alexis Sanchez ismi gündeme gelmişti.
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Udinese'den ayrılmayı kafasına koyan 36 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor ve resmi teklif de yaptı. Yönetimin, bonservisini alması halinde Şilili oyuncuya 4 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme önerdiği ortaya çıktı.
OPSİYON ŞARTA BAĞLI
Udinese teknik direktörü Kosta Runjaic ile arası bozulan Sanchez'in Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve hatta teknik direktör Jose Mourinho'yla bir görüşme yaptığı belirtildi.
Sanchez'in transferinin kısa süre içinde tamamlanması ve oyuncunun Portekiz kampına katılması bekleniyor. Sanchez, 10 gol atar ya da 20 resmi maça çıkarsa sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek.
DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
Alexis Sanchez, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinin de formasını giydi.
JOSE'YLE 30 MAÇ
Jose Mourinho'nun Manchester United'ın başında olduğu dönemde Portekizli çalıştırıcıyla 30 maça çıkan Sanchez, ayrıca; Arsene Wenger, Pep Guardiola, Diego Simeone, Antonio Conte, Solskjaer ve Simone İnzaghi gibi isimlerle de çalıştı.