İlk transferini Jhon Duran'la yapan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Santrfor bölgesinin ardından şimdi sıra orta sahada...
Sarı lacivertlilerin bu bölge için hedefindeki isim ise; Tottenham'ın Malili yıldızı Yves Bissouma...
Sofyan Amrabat'ı yeni sezonda kadroda düşünmeyen teknik direktör Jose Mourinho, yönetime 28 yaşındaki oyuncunun ismini verdi ve "Fred'in yanına acil olarak Bissouma'yı istiyorum. Alın." dedi. Yönetim de harekete geçme kararı aldı.
HEDEF 15 MİLYON EURO
Milan Skriniar transferi için İtalya'ya giden futbol direktörü Devin Özek, ardından hafta başında Londra'ya uçacak ve Tottenham'lı yetkililerle masaya oturacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre İngiliz ekibine ilk fiyat sorulduğunda 25 milyon euro yanıtını alan sarı lacivertliler, sözleşmesi 2026'da bitecek olan ön libero için bu parayı ödemek istemiyor.
Kıran kırana yapılacak pazarlıklar sonrasında Fenerbahçe, bonserivisi 15 milyon euroya düşürürse Malili oyuncuyu Portekiz'deki yeni sezon kampına getirecek.
3 YILDIR TOTTENHAM'DA
Lille ile Avrupa'ya 2016'da adım atan Yves Bissouma, iki yıl sonra; 16.8 milyon euro Brighton'a transfer oldu. İngiliz ekibi, 2022'de 29.2 milyon euroya oyuncuyu Tottenham'a sattı. 3 yılda Tottenham'da tüm kulvarlarda 100 maça çıkan Malili, 2 gol attı.