HEDEF 15 MİLYON EURO Milan Skriniar transferi için İtalya'ya giden futbol direktörü Devin Özek, ardından hafta başında Londra'ya uçacak ve Tottenham'lı yetkililerle masaya oturacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre İngiliz ekibine ilk fiyat sorulduğunda 25 milyon euro yanıtını alan sarı lacivertliler, sözleşmesi 2026'da bitecek olan ön libero için bu parayı ödemek istemiyor.