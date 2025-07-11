Fenerbahçe'den fırsat transferi! Menajeriyle görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)