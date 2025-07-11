Fenerbahçe'den fırsat transferi! Menajeriyle görüşmeler başladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
2023-2024 sezonu başından bu yana Al-Hilal forması giyen ancak Kulüpler Dünya Kupası'nda taraftarlarla yaşadığı sözlü tartışma sonrası kulüple bağları kopan Malcom, Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK
Sambacı'nın menajeri Fernando Garcia, Suudi ekibiyle sözleşmeyi feshetmek için görüşmelerde son aşamaya geldi. Yıldız futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Malcom için ilk girişimi yaptığı öğrenildi.
Yönetimin, bonservisini eline aldıktan sonra Brezilyalı hücum oyuncusunu transfer etmek istediğini menajer Garcia'ya ilettiği kaydedildi.
28 yaşındaki futbolcunun ilk tepkisinin, 11 milyon Euro'luk maaş ödenmesi halinde sarı lacivertlilere imza atabileceği yönünde olduğu belirtildi.
Malcom, Avrupa'da Bordeaux, Barcelona ve Zenit formalarını giydikten sonra 2023'te 60 milyon Euro bedelle Al-Hilal'e transfer olmuştu.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al-Hilal formasıyla 49 resmi maça çıkan Malcom bu karşılaşmalarda 14 gol ve 18 asistlik skor katkısı sağladı.