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F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 16:41
G.Saray'a dev savunmacı! G.Saray'a dev savunmacı! 16:27
Uğurcan'dan taraftarlara mesaj Uğurcan'dan taraftarlara mesaj 16:17
G.Saray'dan Bayern Münih'in yıldızına kanca G.Saray'dan Bayern Münih'in yıldızına kanca 15:43
G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! 15:08
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G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 14:42
G.Saray'dan dikkat çeken paylaşım! G.Saray'dan dikkat çeken paylaşım! 13:57
Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini uzattı 13:40
Galatasaray'da Nelsson krizi! Galatasaray'da Nelsson krizi! 13:26
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 13:18
Vlahovic transferinde flaş gelişme! Vlahovic transferinde flaş gelişme! 12:12
Jhon Duran'dan Jose Mourinho itirafı
F.Bahçe'ye transferde kötü haber!
Başkan Erdoğan gençlerle ve sporcularla buluştu
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