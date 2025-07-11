"MENAJERİME TEKLİFLER GELİYOR" Teknik direktör Jose Mourinho'nun performansından memnun olmadığı Hırvat kalecinin yöneticilerle bir görüşme yaptığı ve "Menajerime çok sayıda teklif geliyor. Takımdan ayrılmak istiyorum" dediği belirlendi. Alınan bilgilere göre şu ana kadar Livakovic için kulübe ulaşan bir teklif olmadı.