FENERBAHÇE HABERİ | Dominik Livakovic'ten şoke eden talep! "Menajerim..."
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Livakovic'ten yönetimi şaşkına çeviren bir talep geldi. Sarı lacivertli idareciler bu konudaki kararını verdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Geçen sezon birçok maçta formayı İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile yolları ayrılabilir.
"MENAJERİME TEKLİFLER GELİYOR"
Teknik direktör Jose Mourinho'nun performansından memnun olmadığı Hırvat kalecinin yöneticilerle bir görüşme yaptığı ve "Menajerime çok sayıda teklif geliyor. Takımdan ayrılmak istiyorum" dediği belirlendi. Alınan bilgilere göre şu ana kadar Livakovic için kulübe ulaşan bir teklif olmadı.
Ancak yönetimin resmi bir talep olması ve rakamın tatmin etmesi durumunda tecrübeli file bekçisi ile yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Takvim'de yer alan haberde; Mourinho'nun şu anki planlarında 1. kaleci olan İrfan Can'ı düşündüğü, bu nedenle Livakovic'in satılmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe yönetimi 2 sezon önce 7 milyon Euro'ya aldığı Hırvat eldiveni en azından zarar etmeden elden çıkarmak istiyor.