TRANSFER HABERLERİ | Kislyak Fenerbahçe'ye geliyor mu? Kulübü resmi açıklama yaptı!
İsmi Fenerbahçe ile anılan Matvey Kislyak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulübü CSKA Moskova, oyuncunun geleceği hakkında resmi açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberi
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2025- 11:01
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Matvey Kislyak ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak 19 yaşındaki futbolcu için kulübünden resmi açıklama geldi.
CSKA Genel Müdürü Babaev, Fenerbahçe'den Kislyak için gelen teklifi kabul etmediklerini söyledi. Babaev, "Fenerbahçe ile daha önce görüşmemiz oldu. Ancak tekliften memnun kalmadık.