Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den bir flaş transfer daha! Sözleşme imzalanacak

Fenerbahçe'den bir flaş transfer daha! Sözleşme imzalanacak Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak o yıldızı kadrosuna kattı. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2025- 16:06









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Jhon Duran'ı kiralayarak bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe'de sıradaki hedef; Milan Skriniar...

Geçen sezonun devre arasında Fransız devi Paris Saint- Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Slovak stoper için çalışmalarını devam ettiren sarı-lacivertliler, mutlu sona çok yakın.