Fenerbahçe'den bir flaş transfer daha! Sözleşme imzalanacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak o yıldızı kadrosuna kattı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2025- 16:06
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Geçen sezonun devre arasında Fransız devi Paris Saint- Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Slovak stoper için çalışmalarını devam ettiren sarı-lacivertliler, mutlu sona çok yakın.
Fransız ekibiyle temaslarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun bonservisi için 10 milyon euro önermiş, PSG ise 15 milyon euro talep etmişti.