Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in ayrılmasının ardından sağ bek arayışını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin bir numaralı hedefi, Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker'dı. İstanbul temsilcisinin ikinci teklifi sunduğu oyuncu ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
35 yaşındaki İngiliz futbolcu, İngiltere'de geçtiğimiz sezon Premier Lig'e yükselen Burnley'e imza attı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada 2 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
İŞTE BURNLEY'İN AÇIKLAMASI
We are delighted to confirm the signing of England international Kyle Walker. The experienced defender has put pen to paper on a two-year deal ✍️— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 5, 2025