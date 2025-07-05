Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin iki kez teklif götürdüğü Kyle Walker'ın transferi resmen açıklandı. İşte 2 yıllık sözleşme imzaladığı takım... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in ayrılmasının ardından sağ bek arayışını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin bir numaralı hedefi, Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker'dı. İstanbul temsilcisinin ikinci teklifi sunduğu oyuncu ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

35 yaşındaki İngiliz futbolcu, İngiltere'de geçtiğimiz sezon Premier Lig'e yükselen Burnley'e imza attı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada 2 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

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