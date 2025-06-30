TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jhon Duran sevinci! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde Jhon Duran transferinin resmiyet kazanması bekleniyor. Son olarak yıldız golcünün İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte haberin detayları...
Dzeko, Tadic, Kostic, Skriniar gibi yıldızlarıyla yollarını ayıran Fenerbahçe, sessizliğini Jhon Duran transferiyle bozdu.
Sarı-lacivertliler, Newcastle, Arsenal, Milan, Napoli, Galatasaray gibi kulüplerin de listesinde olan 21 yaşındaki santrforun transferini yıldırım hızıyla sonuçlandırdı.
Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, oyuncunun bonservisini 2030 yılına kadar elinde bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaşma sağlanınca, soluğu Duran'ın ülkesi Kolombiya'da alarak tüm rakiplerin bir adım önüne geçti.
OYUNCUYU ÇOK İSTEDİKLERİNİ GÖSTERDİ
Duran'ın kendi ülkesinde menajeriyle yüz yüze yapılan toplantılarda tam mutabakata varıldı.
İşi yokuşa sürmek ve fiyat artırmak için yapılan tüm girişimler, tüm şartların kabul edilmesiyle karşılıksız bırakıldı. Hatta oyuncuya İstanbul'da oturacağı evin fotoğrafları seçenekli olarak gösterildi.
Ülkesine kadar gidilmesi ve ne denirse kabul edilmesi nedeniyle ne kadar çok istendiğini gören oyuncu, Fenerbahçe'yi seçti. Üstelik Mourinho'nun arayıp, kendisi hakkındaki planları anlatması da genç yıldızı etkiledi. Böylece 12 saat içinde anlaşma zemini sağlandı.
Bu arada Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kolombiyalı golcüyü TFF'nin gelecek sezon başlayacak olan 12+2 kuralındaki iki 23 yaş altı oyuncudan biri olarak kadrosuna yazabilecek.
SALI GÜNÜ UÇUŞ PLANLANIYOR
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Jhon Duran'ı en geç salı günü İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Genç golcünün sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması ve 1 Temmuz'da yapılacak forma tanıtımında sahneye çıkması planlanıyor.
OPSİYONUYLA ALACAKLAR
Fenerbahçe'nin Jhon Duran'a yıllık net 15 milyon Euro maaş teklif ettiği, kiralama ve menajerlik ücretleri de dahil edildiğinde bu transferin sarı lacivertli kulübe 1 yıllık toplam maliyetinin yaklaşık 20 milyon Euro'yu bulacağı öğrenildi.
Yönetim ayrıca, sözleşmeye satın alma opsiyonu maddesi ekletmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Böylece başarılı olması durumunda Duran'ı bonservisiyle kadroya katmayı hedefliyorlar.