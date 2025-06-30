Ülkesine kadar gidilmesi ve ne denirse kabul edilmesi nedeniyle ne kadar çok istendiğini gören oyuncu, Fenerbahçe'yi seçti. Üstelik Mourinho'nun arayıp, kendisi hakkındaki planları anlatması da genç yıldızı etkiledi. Böylece 12 saat içinde anlaşma zemini sağlandı.