FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jhon Duran için geri sayım başladı! Al-Nassr ile anlaşma tamam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyada ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'ın Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'ın transferi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşma sağladı. Yönetim, transferi tamamlamak için oyuncunun kararını bekliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.06.2025- 12:54 Güncelleme Tarihi: 28.06.2025- 12:56