TRANSFER HABERLERİ | En-Nesyri'ye rekor teklif! İşte Fenerbahçe'nin talebi
11 yıla çıkan şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'dan yıldız golcüye teklif geldiği aktarılırken, sarı-lacivertlilerin istediği bonservis de ortaya çıktı. İşte detaylar...(FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 30.06.2025- 06:40