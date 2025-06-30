Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERLERİ | En-Nesyri'ye rekor teklif! İşte Fenerbahçe'nin talebi

TRANSFER HABERLERİ | En-Nesyri'ye rekor teklif! İşte Fenerbahçe'nin talebi 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'dan yıldız golcüye teklif geldiği aktarılırken, sarı-lacivertlilerin istediği bonservis de ortaya çıktı. İşte detaylar...(FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2025- 06:40









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Yeni sezon öncesinde hem ligde hem de Avrupa'da ses getirecek bir ekip kurmak isteyen Fenerbahçe'de takıma gelecek isimler kadar ayrılacaklar da büyük önem taşıyor. İyi bir planlama ile sezona hazırlanmak isteyen sarı-lacivertlilerde sezonu 30 golle tamamlayan Youssef En-Nesyri için büyük bir teklif geldiği iddia edildi.

Foot Africa'da yer alan habere göre Suudi ekibi Al-Hilal, Fenerbahçe'ye 30 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Fenerbahçe'nin 20 milyona aldığı En-Nesyri için bu teklifi düşük bulduğu iddia edilirken, sarı-lacivertlilerin 40 milyon euroda direttiği belirtildi.