Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı kadrosuna kattı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; tüm taraflar arasında anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'nin, Duran'ın Al-Nassr'dan kazandığı 1 yıllık ücretin tamamını karşılayacağı belirtildi.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Öte yandan A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre, 21 yaşındaki forvet bugün saat 15.00'te İstanbul'a gelecek. Kolombiyalı yıldızın yapılacak forma lansmanında da olması bekleniyor.
🔥 JHON DURAN, FENERBAHÇE'DE! 🎙️ @ErdemAkbs: Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde mutlu sona ulaştı. Duran, bugün saat 15.00'te Atatürk Havalimanı'nda olacak. Kolombiyalı oyuncunun yapılacak forma lansmanında olması bekleniyor. pic.twitter.com/oQYtBniZIJ— A Spor (@aspor) June 30, 2025