Ve Fenerbahçe Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, her konuda anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki santrforu bugün İstanbul'a getirecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı kadrosuna kattı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; tüm taraflar arasında anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'nin, Duran'ın Al-Nassr'dan kazandığı 1 yıllık ücretin tamamını karşılayacağı belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Öte yandan A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre, 21 yaşındaki forvet bugün saat 15.00'te İstanbul'a gelecek. Kolombiyalı yıldızın yapılacak forma lansmanında da olması bekleniyor.