Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ: PSG'den Fenerbahçe'ye çifte yıldız! Skriniar'la beraber gelecek

TRANSFER HABERİ: PSG'den Fenerbahçe'ye çifte yıldız! Skriniar'la beraber gelecek Trendyol Süper Lig'de 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretine yeni sezonda son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosunda bulunan Milan Skriniar'ı bonservisiyle almak için PSG'nin kapısını çalarken, aynı takımda forma giyen bir diğer yıldız için de teklif sunacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2025- 06:41









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Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler'in geçen sezon takımda kiralık oynayan Milan Skriniar ve İspanyol sol kanat oyuncusu Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istediği ve iki oyuncu için de PSG ile temasa geçtiği öğrenildi.