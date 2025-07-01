TRANSFER HABERİ: PSG'den Fenerbahçe'ye çifte yıldız! Skriniar'la beraber gelecek
Trendyol Süper Lig'de 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretine yeni sezonda son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosunda bulunan Milan Skriniar'ı bonservisiyle almak için PSG'nin kapısını çalarken, aynı takımda forma giyen bir diğer yıldız için de teklif sunacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.07.2025- 06:41