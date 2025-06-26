Ali Koç'a büyük tepki: 'Travesti şov' isyanı

Basketbol Süper Ligi play off finali 5. maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Maçtan sonra yapılan kutlamalar ise taraftarı isyan ettirdi. Şarkıcı Hande Yener ile birlikte sahneye çıkan dans grubunda travesti olduğu iddia edilen bir şahsın yer alması ve şova katılması taraftarların tepkisini çekti. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Ali Koç'a sert tepki gösterdi. Şahsın kim olduğu da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play‑off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonunda düzenlenen coşkulu kutlamalarda sarı‑lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

KUTLAMALARDA TRAVESTİ ŞOKU

Ancak şampiyonluk kutlamalarına damga vuran olay, saha içinde yaşanan beklenmedik bir gelişmeydi. Takımın şampiyonluk coşkusu sırasında, saha içerisinde organize edilen kutlamalara katılanlar arasında, sahne şovuna çıkan ve travesti olduğu iddia edilen bir şahsın yer alması sosyal medyada ve taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

Hande Yener'in dansçısı olduğu iddia edilen şahsa tepkiler çığ gibi yağdı. Pek çok Fenerbahçe taraftarı bu durumu "kulübün geleneklerine ve değerlerine aykırı" olarak değerlendirdi.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

'Travesti şov' yapan kişinin, Hande Yener ile çalışan koreograf Mecnun Giasar olduğu ortaya çıktı.

"İŞTE ALİ KOÇ VİZYONU"

Futbol takımında yaşanan başarısızlıklar nedeniyle birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından istifası istenen Ali Koç, yaşanan bu olaylardan sonra yine taraftarların hedefi oldu.

Fenerbahçe taraftarları yaşananlara isyan ederken, kulüp başkanı Ali Koç'a yönelik tepkiler de gecikmedi.

Özellikle bazı taraftar grupları, bu görüntülerin "Fenerbahçe'ye yakışmadığını" savunarak "İşte Ali Koç vizyonu" ifadelerini kullandı.

HANDE YENER'İN İLK VUKUATI DEĞİL

Şarkıcı Hande Yener'in Muğla'da bahar şenlikleri kapsamında verdiği konser tepki toplayan anlara sahne oldu. Muğla konserinde seyirciye sahneden eşlik edip dans ekibiyle beraber zıplayan Hande Yener, "Zıplamayan Tayyipçi" sloganı attı. Provokatörlere destek veren Hande Yener, verdiği cevapla büyük tepki topladı. Yener, 'Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Gençlerimiz, ülkemizin çiçekleridir, başımızın tacıdır. Sizin gönlünüz kırılmasın. Kimse kırmasın o gönlünüzü. Çok tatlısınız, çok güçlüsünüz.' ifadelerini kullandı.

TRİBÜNLERDE PANKART KRİZİ

Saha içerisinde bunlar yaşanırken, tribünlerde de pankart krizi vardı. Karşılaşmanın ardından yaşanan şampiyonluk coşkusuna, tribünlerde açılan bir pankart damga vurdu.

Sarı-lacivertli taraftar grubunun açtığı pankartta, kulüp başkanı Ali Koç'un fotoğrafı yer alırken, üzerinde "Büyük başkan, yola devam" ifadeleri dikkat çekti.

Söz konusu pankart, sosyal medyada ve stadyum tribünlerinde farklı tepkilerle karşılandı. Bazı taraftarlar pankartı alkışlarla desteklerken, bazıları ise açılan pankarta tepki gösterdi. Kısa süreli sözlü tartışmaların yaşandığı belirtildi.