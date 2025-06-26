Ali Koç'a büyük tepki: 'Travesti şov' isyanı

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Mourinho Promise David'i istedi! Oyuncunun kararı... Mourinho Promise David'i istedi! Oyuncunun kararı... 13:58
Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Omar Traore... Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Omar Traore... 13:15
Galatasaray yeni formalarını tanıttı Galatasaray yeni formalarını tanıttı 11:20
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Osimhen'de mutlu son! Napoli indirime gitti! Osimhen'de mutlu son! Napoli indirime gitti! 09:49
Galatasaray Carlo Ancelotti'nin jokerini getiriyor! Galatasaray Carlo Ancelotti'nin jokerini getiriyor! 09:19
Sancho transferinde avantaj F.Bahçe'de! Sancho transferinde avantaj F.Bahçe'de! 00:11
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