Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı doruk noktasına ulaşıyor! Play-off final serisinin üçüncü karşılaşmasında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Seride 2-0 önde olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız geçmek istiyor. Öte yandan, taraftarı önünde parkeye çıkacak olan siyah-beyazlılar, iç saha avantajını kullanarak seriye tutunmanın hesaplarını yapıyor. Bu dev mücadele öncesi basketbolseverler ise “Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde nefesler tutuldu, gözler final serisinin üçüncü maçına çevrildi. Play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk iki karşılaşmadan galip ayrılan sarı-lacivertliler, seriyi 2-0'a getirerek önemli bir avantaj yakaladı. Şimdi hedefleri, deplasmanda da kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak. Ev sahibi Beşiktaş ise, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansı bu kritik maçta galibiyete dönüştürmek istiyor. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde final serisine "biz de buradayız" demeye hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ FİBABANKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO AVANTAJI KORUMAK İSTİYOR

Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 17 Haziran Salı günü 94-76 ile mağlup ederek 1-0 öne geçti. 19 Haziran Perşembe günü oynanan serinin ikinci mücadelesinde de gülen taraf 84-76 ile sarı-lacivertliler oldu. Dört maç kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride hata yapmak istemeyen Fenerbahçe Beko, final serisinde gülen taraf olmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA'DA HEDEF GALİBİYET

Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde bu sezon önemli başarılara imza atan Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko ile oynadığı final serisinde ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Derbide 2-0 geride olan siyah-beyazlılar, üçüncü maçı evinde oynayacak. İç saha avantajını kullanarak çıkış arayan Beşiktaş, seriye ortak olmak istiyor.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA'NIN FİNAL YOLCULUĞU

Beşiktaş Fibabanka, play-off çeyrek final serisinde Galatasaray'ı 2-0 ile geçti.

30 Mayıs Cuma – Beşiktaş Fibabanka 91-75 Galatasaray

1 Haziran Pazar – Galatasaray 85-107 Beşiktaş Fibabanka

Siyah-beyazlılar, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 3-2 ile geçerek finale yükseldi.

6 Haziran Cuma – Beşiktaş Fibabanka 87-90 Anadolu Efes

8 Haziran Pazar – Beşiktaş Fibabanka 97-70 Anadolu Efes

10 Haziran Salı – Anadolu Efes 94-87 Beşiktaş Fibabanka

12 Haziran Perşembe – Anadolu Efes 64-75 Beşiktaş Fibabanka

14 Haziran Cumartesi – Beşiktaş Fibabanka 82-75 Anadolu Efes

FENERBAHÇE BEKO'NUN FİNAL YOLCULUĞU

Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom'u 2-1 ile geçti.

29 Mayıs Perşembe – Fenerbahçe Beko 89-68 Türk Telekom

31 Mayıs Cumartesi – Türk Telekom 85-77 Fenerbahçe Beko

2 Haziran Pazartesi – Fenerbahçe Beko 101-94 Türk Telekom

Sarı-lacivertliler, yarı finalde ise Bahçeşehir Koleji'ni 3-0 ile geçerek final biletini aldı.

5 Haziran Perşembe – Fenerbahçe Beko 93-76 Bahçeşehir Koleji

7 Haziran Cumartesi – Fenerbahçe Beko 91-89 Bahçeşehir Koleji

9 Haziran Pazartesi – Bahçeşehir Koleji 84-93 Fenerbahçe Beko