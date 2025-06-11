Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yönetim arasında Londra'da kritik bir görüşme gerçekleştirildiği biliniyordu. Taraflar arasındaki görüşmelerden karar çıktı.
Sarı lacivertli kulübün yeni sezonda da Portekizli çalıştırıcı ile yola devam edeceğini aktarıldı.
🚨 Fenerbahçe, Jose Mourinho ile sezonu açacak. 🎙️ A Spor Muhabiri @erdemakbs, konuyla ilgili detayları aktardı. https://t.co/3VTWGeqKwB pic.twitter.com/JvRKNKc0AY— A Spor (@aspor) June 11, 2025
''BEN ACUN'U İSTEMİYORUM''
Fenerbahçe yönetimi, Acun Ilıcalı'ya Jose Mourinho'nun kendisinden rahatsız olduğu aktarıldı.
Portekizli teknik adam ile yola devam etme kararının haberini alan Ilıcalı, planlamayı bozmamak için istifa kararı aldı.