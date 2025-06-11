Fenerbahçe'de yeni sezonda görevine devam edip etmeyeceği görüşülen teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili yönetimden karar çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yönetim arasında Londra'da kritik bir görüşme gerçekleştirildiği biliniyordu. Taraflar arasındaki görüşmelerden karar çıktı.

Sarı lacivertli kulübün yeni sezonda da Portekizli çalıştırıcı ile yola devam edeceğini aktarıldı.

''BEN ACUN'U İSTEMİYORUM''

Fenerbahçe yönetimi, Acun Ilıcalı'ya Jose Mourinho'nun kendisinden rahatsız olduğu aktarıldı.

Portekizli teknik adam ile yola devam etme kararının haberini alan Ilıcalı, planlamayı bozmamak için istifa kararı aldı.