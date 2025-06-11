Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Sarı lacivertliler bu ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz. Saygılarımızla Fenerbahçe Spor Kulübü