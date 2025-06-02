Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar, serinin üçüncü ve son maçında hata yapmak istemiyor. Başantrenör Šarūnas Jasikevičius yönetiminde iç saha avantajını kullanmak isteyen sarı-lacivertliler, ilk maçı 89-68 kazanmayı başardı. Ankara'da oynanan karşılaşmayı ise 85-77 kaybeden Fenerbahçe Beko, yarı final biletini almanın hesaplarını yapıyor. Güçlü rakibine karşı seriyi üçüncü maça taşıyan Türk Telekom ise İstanbul'da bir sürprize imza atmak istiyor. Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı canlı yayın bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEKO-TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Türk Telekom Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun play-off çeyrek final üçüncü maçı 2 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO-TÜRK TELEKOM MAÇI İSTATİSTİKLERİ
Fenerbahçe Beko, 29 Mayıs Perşembe günü oynanan serinin ilk maçını 89-68 kazanarak 1-0 öne geçti. İki maç kazanan takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk mücadelesinde Wade Baldwin IV 14, Devon Hall ve Errick McCollum 11'er sayı buldu. Türk Telekom'da ise Braian Angola 20, Berkan Durmaz 14 sayı üretti.
Sarı-lacivertliler, 31 Mayıs Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci müsabakasını 85-77 kaybetti. Eşleşmede Türk Telekom'un durumu 1-1'e getirdiği mücadelede Errick McCollum ve Sertaç Şanlı 12'şer, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin IV 11'er sayı buldu. Ankara ekibinde Braian Angola 26, Anthony Brown 15 sayı üretti.
YARI FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?
2 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak maçın kazananı, aynı gün parkeye çıkacak Tofaş-Bahçeşehir Koleji karşılaşmasının kazananı ile yarı finalde rakip olacak.