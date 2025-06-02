Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı izle | Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu play-off çeyrek final serisinde büyük heyecan sona yaklaşıyor. Seride denge sağlanırken, şimdi ise gözler İstanbul'da oynanacak olan son karşılaşmaya çevrildi. Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, yarı finale çıkacak son takımı belirleyecek kritik mücadelede kozlarını bir kez daha paylaşacak. Serinin ilk maçında İstanbul’da etkileyici bir performansla 89-68 galip gelen sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmada Ankara’da 85-77’lik skorla rakibine mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, EuroLeague zaferinin ardından ligde de şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor. Başantrenör Šarūnas Jasikevičius yönetimindeki ekip, sezonu çifte kupayla taçlandırma yolunda önemli bir virajdan geçiyor. Öte yandan Türk Telekom, İstanbul deplasmanında büyük bir sürprize imza atmanın peşinde. Peki, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2025- 11:11