Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın deneyimli oyuncularından Filip Kostic, mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Kostic'in açıklamaları...

"UMARIM FENERBAHÇE GELECEK YIL ŞAMPİYON OLUR"

"Sezon sona erdi. Netice itibariyle bakarsak, gerçekten üzgünüz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için gelmiştim. Bu camianın, takımın bir parçası olduğum için mutlu hissediyorum kendimi. Fenerbahçe taraftarını görmek ve birlikte oynamak benim için harika hisler barındırdı. Onları da anlıyorum. Bizlerde de hayal kırıklığı var. Kaçan şampiyonluk nedeniyle. Umarım Fenerbahçe gelecek yıl şampiyon olur. Bunu hak ediyor. Fenerbahçe için en iyisini dilerim ve isterim."

GELECEĞİ HAKKINDA

"Şu anda zor karar vermesi bu anlamda. Şu anda bunun kararını veremem. Juventus'a dönüp iki hafta içinde Dünya Kupası'nda oynayacağım. Bu kulübün parçası olduğum için kendimi iyi ve mutlu hissettim. Umarım Fenerbahçe taraftarlarını mutlu olurken yeniden görebilirim."