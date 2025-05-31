Milan Skriniar'dan flaş transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 84 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Milan Skriniar karşılaşmanın ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ HEP GÜZEL HATIRLAYACAĞIM"

"Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi. Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım."

"DZEKO VE TADIC İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

"Dzeko ve Tadic gerçekten büyük oyuncu ve profesyonel, çok yakın arkadaşlarım. Onlarla iletişim halinde olacağız. Onlara en iyisini diliyorum. Bir sonraki adımlarında da keyif almalarını umut ediyorum."

"FENERBAHÇE'Yİ HEP GÜZEL HATIRLAYACAĞIM SÖZÜ HAKKINDA

"Veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatıralar kaldığını anlatmayı vurguladım. Buradaki herkesin yaklaşımı güzeldi bana karşı. Sezon bitti, şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili."