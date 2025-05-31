Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonu galibiyetle noktaladı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada TÜMOSAN Konyaspor öne geçti. Kaleci Deniz'in uzun pasında Umut Nayir'in kafayla aşırdığı meşin yuvarlağı Ndao bekletmeden Melih Bostan'la buluşturdu. Bu futbolcu, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına doğru katederek direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

13. dakikada Fred'in ara pasında topla buluşan En-Nesyri, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Deniz Ertaş topu kontrol etti.

36. dakikada Kostic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek, uzaktan sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

TÜMOSAN Konyaspor, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

58. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Kostic'in ortasında kaleciden önce Bazoer müdahale etti. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Szymanski, müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye gönderdi ancak bu futbolcu kale sahası önünden yaptığı vuruşta topu üstten auta attı.

75. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sofyan Amrabat'ın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen İrfan Can Kahveci, kalecinin öne çıktığı pozisyonda ceza sahası öne sağ çaprazından aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

76. dakikada Cenk Tosun'un pasında araya giren Guilherme, rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Amrabat'ın pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kostic, ceza sahasına girip penaltı noktası üzerindeki En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Fenerbahçe, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, sezonu 84 puanla tamamladı. Konuk ekip Konyaspor ise 46 puanla ligi bitirdi.