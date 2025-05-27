THY Euroleague şampiyonluğunu kutlayan Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu'ndan dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...

THY Euroleague'i şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, büyük zaferini taraftarlarıyla kutlamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, üstü açık otobüsle Ataşehir'den hareket ederek Göztepe Parkı'na doğru coşkulu bir kutlama turuna çıktı.

Kutlamalar sürerken takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'ndan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. Tecrübeli basketbolcu, paylaşımında "Şampiyonluk Böyle Kutlanır… İzleyin.." ifadelerini kullandı.

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