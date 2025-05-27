Tarık Biberovic’ten NBA ve transfer açıklaması: “Teklifler var ama..."

EuroLeague'de tarih yazan Fenerbahçe Beko, Monaco'yu finalde mağlup ederek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Sarı-lacivertlilerin büyük zaferi Bağdat Caddesi'nde coşkulu kutlamalarla taçlandırılırken genç oyuncu Tarık Biberovic de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un gelişiyle birlikte ritmini bulan Biberovic, "Saras geldikten sonra düzenli süre almaya başladım ve kendimi gösterebildim. Ne zaman konuşsak, öz ama etkili konuşur. Bana çok destek oluyor. Geçtiğimiz günlerde de konuştuk, söylediklerini not aldım. Gelişmeye devam edeceğim" dedi.

NBA'e olası transferiyle ilgili konuşan Biberovic, teklifleri doğruladı ancak temkinli bir yaklaşım sergiledi: "NBA konusunda çok konuşmak istemiyorum. Elbette teklifler var ama şu anda bunları değerlendirmek için doğru zaman değil. Hedefimiz sezonu üç kupayla tamamlamak. Önümüzde kazanılacak bir kupa daha var."

Öte yandan Eurohoops'un haberine göre, Tarık Biberovic'in yanı sıra takım arkadaşı Nigel Hayes-Davis'in de sezon sonunda NBA'e transfer olma ihtimali oldukça yüksek.