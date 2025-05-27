Mert Müldür'ün kırmızısı doğru yorum değil. Kademesinde Djiku var. Kırmızının iki pozisyon öncesinde Skriniar, Abdülkadir'den kafa topunu alamıyor ama. Aynı Skriniar 1-1 sonrasında duran topta net bir penaltı da yapıyor. Karar "devam"... Skriniar durmuyor, auta giden oyunca çelmeyi basıyor; penaltı. Defansın arkasına adamı kaçırıp, geç müdahale, çarpan top filelerde. Mersin'de Fenerbahçeliler çoğunlukta. Bir günce Avrupa Şampiyonu olan Basketbol Takımı'nın sevincini devam ettirmek için oradalar. Kendi takımından haberi olmayan, takıma inanmayan, oyuncu üstüne kısır planlar yapıp faturayı sürekli oyunculara çıkaran Mourinho'ya daha ne kadar güvenebileceğimizi test ettik aslında. İbre; sıfırın altına gidiyor...