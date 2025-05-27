Spor yazarları Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler rakibine 4-2 mağlup olarak büyük bir şok etkisi yarattı. Maçın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, mücadeleyi değerlendirdi. FB SPOR HABERLERİ
Maç öncesinde kaleci Ertuğrul'u neden oynattığını açıkladı Mourinho; "Son üç maç, üç kalecinin. Ertuğrul'un da sezon içinde bir maç oynamasını istedim" dedi. Haklıdır... Peki; Yusuf Akçiçek'in ya da Cenk Tosun'un ya da Levent'in böyle bir hakkı yok mu ? Enteresan... Fred cezalı; tamam... Talisca, Dzeko, Tadic ve En Nesyri aynı anda sahada, Amrabat tek başına merkezde. Yani rakibi önemsemek yok kadro yapısında. Klasik "uzun oynarız, bir tanesi vurur" taktiği. Bu küçümseme oyuncuların da vücut dilinde hissediliyor. Oğuz ve Kostic sürüklüyor atakları.
Mert Müldür'ün kırmızısı doğru yorum değil. Kademesinde Djiku var. Kırmızının iki pozisyon öncesinde Skriniar, Abdülkadir'den kafa topunu alamıyor ama. Aynı Skriniar 1-1 sonrasında duran topta net bir penaltı da yapıyor. Karar "devam"... Skriniar durmuyor, auta giden oyunca çelmeyi basıyor; penaltı. Defansın arkasına adamı kaçırıp, geç müdahale, çarpan top filelerde. Mersin'de Fenerbahçeliler çoğunlukta. Bir günce Avrupa Şampiyonu olan Basketbol Takımı'nın sevincini devam ettirmek için oradalar. Kendi takımından haberi olmayan, takıma inanmayan, oyuncu üstüne kısır planlar yapıp faturayı sürekli oyunculara çıkaran Mourinho'ya daha ne kadar güvenebileceğimizi test ettik aslında. İbre; sıfırın altına gidiyor...
EMRE BOL – BUNU DA GÖRDÜK!
Aslında size yazımda Fenerbahçe Beko'dan bahsetmek isterdim. Lakin mecburen bu manasız maçı yorumlamak zorundayım! Sonucun hiç bir şeyi değiştirmeyeceği karşılaşmaydı aslında. İkinciliği kesinleşmiş Fenerbahçe ile düşmesi kesinleşmiş Hatayspor maçı üzerine de konuşacak pek bir şey yok. Futbolcuların her halinden, 'Sezon bitse de gitsek' dedikleri belliydi. Mourinho'nun böyle bir maçta bile İrfan Can Kahveci'yi tercih etmemesi oyuncuya karşı ön yargılı olduğunun net bir göstergesi…
Yahu bu adam bu kadar mı oynayamayacak durumda? Bir teknik direktörün ön yargılardan uzak durması gerekiyor. Yoksa takım içi adalet hiç bir zaman sağlanamaz. Mert'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda son adam olmadığı görülüyor. Kırmızı kart yanlıştı. Bu yanlış karara rağmen Fenerbahçe markasının küme düşmüş bir takım karşısında aldığı sonuç affedilmez! Bunun hesabını verecekler! İlk kez forma giyen genç Ertuğrul dışında hiç birine acımıyorum. Livakovic'e neden izin verildi? Sezon sona erdi de bizim mi haberimiz yok? Fenerbahçe formasını artık hak etmeyen giymeyecek. Manasızamaçsız maçta olsa, hazırlık maçı da olsa lig düşmüş rakipten böyle bir fark yenmez. Taraftarı insan içine çıkamaz hale getirdiniz. Bu utançla hayatınız boyunca yaşayacaksınız!
MUSTAFA ÇULCU – SARI OLMALIYDI
Şampiyon ve düşenler belli olmuş, son iki haftası oynanan ligde Mourinho'nun sahaya sürdüğü 11, süre vermediği oyuncuların hala daha yedek kulübesinde oturuyor olması, sonradan yaptığı değişiklikler, ligden düşmesi haftalar önce belli olmuş Hatayspor karşısında oynattığı futbol, Fenerbahçe adına utanç verici. Mourinho'nun bu futbol aklını, ne yapmak istediğini kahin olsan çözemezsin. Ülke futboluyla sanki alay ediyor, dalga geçiyor! Ne Mourinho'muş be... 11'de ilk defa şans bulan Ertuğrul için kabus gibi bir gece oldu. Skriniar'ın agresifliği tuhaf! Hatayspor ilk dakikadan itibaren savunmayı kalabalık tutarak geriye yaslandı. Baktı ki bir eksik kalan Fenerbahçe bir şey oynamıyor, özgüven ve cesaretle oynadılar, goller buldular, galibiyeti hak ettiler. Bir sezon önce başarısız olduğu için küme düşmüş Yiğit Arslan, sezon başından bu yana TFF 1. Lig'de çok başarılı maçlar yönetince bu maçta ödüllendirildi.
Maça iyi de başladı. Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde asisti yapan En-Nesyri ilk çıkışta açık ofsayt iptal doğru. Okoronkwo'yu çekerek düşüren Mert Müldür'e bariz gol şansı dolayısıyla çıkan kırmızı kart hakem yorumudur. Savunma oyuncularının özellikle de Djiku'nun konumu, oyunun yönü dolayısıyla umut vaat eden atağın önlenmesinden sarı kart vermesi doğru yorum ve uygulama olurdu. Hakemin bu yorumu kabul görmedi. İlk yarının uzatma dakikalarında Skriniar'ın ceza alanı içinde Recep'e yaptığı hareket net penaltı olmalıydı. Hakem bunu görüp vermeliydi ama veremediler. Hadi o kalabalık oyuncu grubu içinde pozisyonu hakem tespit edemedi Riva da oturan VAR ne iş yapar? Hatayspor lehine verilen penaltıda Cemali topu dürttü geç kalan Skriniar'ın teması klasik penaltı, hakem sahada penaltıyı verdi. 78'de Fenerbahçe'nin attığı golde İrfan Can ofsayt gol iptali doğru.