THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final-Four finalinde Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma basketbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko-Monaco maçıyla ilgili tüm bilgiler...

THY EuroLeague'de Final-Four'a kalma başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanan maçta Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibiyse Olympiakos'u 78-68 mağlup eden Monaco oldu. Fenerbahçe Beko'nun finalde Monaco ile eşleşmesinin ardından karşılaşmayla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de oynanacak. Etihad Arena'daki mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.