36. haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de topladığı 81 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler üst üste dördüncü sezonda da ligi ikinci sırada bitirdi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Manchester City'nin yıldızını gözüne kestirdi!
Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, henüz sezon sona ermeden transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonda 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Manchester City'nin yıldızını istiyor. İşte detaylar...
Yeni sezonda 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, güçlü ve bol alternatifli bir kadro kurma hedefiyle kolları sıvadı.
Hücum hattında performansından memnun olunmayan birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, yeni sezonaa yepyeni bir hücum hattı ile girmesi bekleniyor.