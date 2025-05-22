Liderliği ve profesyonelliğiyle hiç de fena olmaya performans sergilese de 39. yaşını geride bırakan kaptan Edin Dzeko ile yeni sezonda devam edilmesi beklenmiyor. Son dönemde performansında düşüş yaşayan Dusan Tadic de zaman zaman taraftarların tepkilerine maruz kalmıştı ve yeni sezonda onun da kadroda olması beklenmiyor.