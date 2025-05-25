THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final-Four finalinde Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini 70-81 mağlup ederek şampiyon oldu.

THY EuroLeague finali heyecan dolu bir maça sahne oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko dev finalde, Monaco ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 81-70'lik skorla galip ayrıldı ve dev turnuvada şampiyonluğa ulaştı

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Monaco 20-18 Fenerbahçe Beko

2. Periyot sonucu: Monaco 33-35 Fenerbahçe Beko

3. Periyot sonucu: Monaco 51-54 Fenerbahçe Beko

4. Periyot sonucu: Monaco 70-81 Fenerbahçe Beko

8 YIL ARADAN SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Son olarak 2016-17 sezonunda Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko 8 yıl aradan sonra koç Sarunas Jasikevicius ile zaferi yaşadı. Genç hoca kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.