THY EuroLeague finali heyecan dolu bir maça sahne oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko dev finalde, Monaco ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 81-70'lik skorla galip ayrıldı ve dev turnuvada şampiyonluğa ulaştı
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Monaco 20-18 Fenerbahçe Beko
2. Periyot sonucu: Monaco 33-35 Fenerbahçe Beko
3. Periyot sonucu: Monaco 51-54 Fenerbahçe Beko
4. Periyot sonucu: Monaco 70-81 Fenerbahçe Beko
8 YIL ARADAN SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK
Son olarak 2016-17 sezonunda Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko 8 yıl aradan sonra koç Sarunas Jasikevicius ile zaferi yaşadı. Genç hoca kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.