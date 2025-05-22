Fenerbahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de Eylül ayında yapılması planlana olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi. İkilinin görüşmesine Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da eşlik etti.
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💥 A Spor Muhabiri @ErdemAkbs: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Aziz Yıldırım bugün bir araya geldi. Görüşmede Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı. Görüşme saat 11:00'de gerçekleşti. pic.twitter.com/fi4sJY83h0— A Spor (@aspor) May 22, 2025