Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İkas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim."

"FENERBAHÇE'DE YÖNETİM SEÇİM KARARI AÇIKLADI, NE SÖYLEYECEKSİNİZ?" SORUSUNA CEVAP OLARAK

Jose Mourinho: "Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım."