Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İkas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Youssef En-Nesyri ve 84. dakikada Edin Dzeko kaydederken konuk ekibin tek golü ise 90+4. dakikada Umut Meraş'tan geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, ligde 81 puana yükseldi ancak Galatasaray'ın Bellona Kayserispor'u mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluk şansını kaybetti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak; İkas Eyüpspor ise Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak.