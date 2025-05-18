Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı. Sarı lacivertli taraftarlar, maç boyunca yönetimi protesto etti. Mücadelenin 32. dakikasında fileleri havalandıran En-Nesyri, protestodan nasibini aldı.
Faslı oyuncu, attığı gol sonrası kendisini ıslıklayan tribünlere elini kulağına götürerek 'duyamıyorum' işareti yaptı.
ÇIKARKEN ISLIKLANDI
70. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bırakan Nesyri, kenara gelirken ıslıklı protestolar sürdü. Faslı golcü tribünleri alkışladı.