FENERBAHÇE HABERİ | Youssef En-Nesyri'den olay tepki! "Duyamıyorum"

Fenerbahçe'de İkas Eyüpspor filelerini havalandıran En-Nesyri, golün ardından tribünlere yaptığı hareket ile gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2025- 20:42