Jose Mourinho: Alacağımız 3 puan...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlayacak. Kritik maç öncesi sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"Her maç olduğu gibi bu maç da bizim için önemli olacak. Alacağımız 3 puan bizi ilk sıraya taşımayacak veya 0 sıfır bizi üçüncü sıraya düşürmeyecek. Önemli bir maç olacak. Oyuncularımı suçlamayacağım. Asla oyuncularımı suçlamam. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. İyi ve genç bir hocaları var. Eminim iyi bir sonuç almak isteyeceklerdir. Fenerbahçe'ye karşı alacakları sonuç onlar için sezonu iyi bitirmek anlamına gelecektir."

"Profesyonellik, onurumuz ve gururumuz adına önemli bir maç olacak."