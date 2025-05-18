Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde İkas Eyüpspor'u konuk edecek. Kritik maç öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Zorlu mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem pozisyonunda ise Davut Dakul Çelik görev alacak.

Öte yandan kritik randevu öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem de açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe - İkas Eyüpspor karşılaşmasının VAR'ı Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. AVAR'da ise Süleyman Özay bulunacak.