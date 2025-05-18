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G.Saray araftarından Osimhen’e pankar! G.Saray araftarından Osimhen’e pankar! 19:14
Tekke: Kazandığımız takdirde... Tekke: Kazandığımız takdirde... 19:09
Solskjaer'den Gedson açıklaması! Solskjaer'den Gedson açıklaması! 18:33
Okan Buruk:Bugün bitirmek istiyoruz Okan Buruk:Bugün bitirmek istiyoruz 18:28
Sipay Bodrum FK - Trabzonspor | CANLI Sipay Bodrum FK - Trabzonspor | CANLI 17:49
Jose Mourinho: Alacağımız 3 puan... Jose Mourinho: Alacağımız 3 puan... 17:48
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Alanyaspor-Beşiktaş | CANLI Alanyaspor-Beşiktaş | CANLI 17:47
Galatasaray-Kayserispor | CANLI Galatasaray-Kayserispor | CANLI 17:32
F.Bahçe-İkas Eyüpspor | CANLI F.Bahçe-İkas Eyüpspor | CANLI 17:30
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:26
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 17:24
Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! 17:24
F.Bahçe-İkas Eyüpspor | CANLI
Jose Mourinho: Alacağımız 3 puan...
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