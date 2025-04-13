Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | EuroLeague Kadınlar

EuroLeague Kadınlar 6’lı Final etabında USK Prag’a mağlup olan Fenerbahçe Opet, şimdi gözünü 3’üncülük mücadelesine çevirdi. Sarı-lacivertli ekip, Valencia Basket ile kozlarını paylaşacağı bu karşılaşmada, moral kazanarak turnuvayı en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyor. Zorlu ve yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olması beklenen karşılaşma, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2025- 10:43