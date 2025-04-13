EuroLeague Kadınlar 6'lı Final mücadelesinde USK Prag'a 91-71 yenilerek final şansını yitiren Fenerbahçe Opet, şimdi gözünü turnuvanın 3'üncülük maçına çevirdi. Kupa hayali bu sezon için sona ermiş olsa da sarı-lacivertliler, Valencia Basket karşısında parkeden galibiyetle ayrılarak turnuvayı moralli kapatmak istiyor. Kaybedilen yarı finalin ardından yeniden toparlanmak ve taraftarına galibiyet armağan etmek isteyen Fenerbahçe Opet, sezon boyunca sergiledikleri istikrarlı performansı bu son maçta da sürdürmek istiyor. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?
VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Valencia Basket-Fenerbahçe Opet EuroLeague Kadınlar 3'üncülük maçı 13 Nisan Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Pabellon Fuente de San Luis Stadyumu'nda oynanacak Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı EuroLeague Women Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE OPET MAÇI CANLI İZLE