Kevin de Bruyne'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
10 yıldır formasını giydiği Manchester City'den sezon sonunda ayrılacağını açıklayan yıldız futbolcu Kevin de Bruyne, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'deki amansız şampiyonluk yarışı devam ederken, iki takım transferde de karşı karşıya gelmek üzere.
Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıklayan dünyaca ünlü futbolcu Kevin De Bruyne'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında olduğu öne sürülmüştü.
Avrupa basınında çokça yazılan bu iddialar sonrası Belçikalı orta saha oyuncusu da sessizliğini bozdu ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Manchester City'nin Crystal Palace'ı 5-2 mağlup ettiği maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergileyen De Bruyne, NTV'nin derlediği habere göre maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"DİNLEMEYE HAZIRIM" "Hangi proje olursa olsun, dinlemeye hazırım. Futbolu seviyorum. Futbol oynamayı seviyorum ve eğer güzel bir proje gelirse ve ailem de buna sıcak bakarsa o zaman bir karar verebiliriz."
"SÜREÇ ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR" "İngiltere'de kalır mıyım, bilmiyorum. Olmayabilir de. Bu çok zor çünkü ayrılma kararının üzerinden çok zaman geçmedi, dolayısıyla hiçbir şeye bir haftada karar verilemez. Futbol dünyasında her şeyin bir haftada olacağını sanmıyorum. Çok yavaş ilerliyor. Açıklamadan bu yana ailemi bile görmedim."