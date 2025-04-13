Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

''FORMASYONLARI YORUMCULAR AÇIKLAMALI''

Jose Mourinho: Formasyon yorumunu televizyondaki yorumcular yapmalı. Bu takım üçlü, dörtlü, beşli oynuyor demek çok zor, maç içinde bunlar değişebiliyor. Bu takım şu formasyonla oynuyor demek zor. Televizyondaki uzmanların negatif şeyler bulmak yerine bunları açıklamalı. İngiltere'de televizyonda yorumculuk yapmıştım o dönemde oyuncuları ve hocaları eleştirmek yerine insanların bunları anlamasını sağlamaya çalıştım. Benim için keyifli bir deneyimdi.