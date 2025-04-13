Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Net Global Sivasspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattında yer alan Net Global Sivasspor ise taraftarı önünde puanlar almak için sahaya çıkıyor. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Net Global Sivasspor - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında gözler Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu mücadeleye çevrildi. Şampiyonluk yarışında adım adım sona yaklaşılırken, her puan altın değerinde. Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ipi göğüslemeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, kritik deplasmanda kayıp yaşamak istemiyor. Galatasaray'ın haftayı galibiyetle kapattığı bu süreçte, Fenerbahçe için Sivas deplasmanında alınacak 3 puan büyük önem taşıyor.

Küme düşme hattında yer alan Net Global Sivasspor ise taraftarı önünde puanlar almak için sahaya çıkıyor.

NET GLOBAL SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovc, Camara, Uğur, Tolga, Samuel Moutousammy, Charisis, Efkan, Bekir Turaç, Rey Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, Dzeko

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FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanmasının ardından mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak Kanarya'nın nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda 6 puan farkı tekrar 3'e düşürüp, puanını 71'e çıkartacak.

KANARYA'DA 6 FUTBOLCU SINIRDA YER ALIYOR

Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, ceza sınırında bulunuyor... Bu isimlerden biri sarı kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALMIYOR

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamıyor. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

SİVASSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 38. RANDEVU

Fenerbahçe ile Sivasspor bugün 38'inci kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-06 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 37 müsabakadan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 81 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla, bu sezonun ilk yarısında da sahasında 4-0'lık skorla aldı.

NET GLOBAL SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.