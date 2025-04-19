TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den yılın takası! Oğuz Aydın'a karşılık dünya yıldızı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon planlamalarını sürdüren sarı lacivertliler hakkında çok konuşulacak bir takas iddiası ortaya atıldı. Kanarya'nın, Oğuz Aydın'a karşılık dünyaca ünlü o yıldızı kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2025- 09:46 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025- 10:42