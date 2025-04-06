Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor'u 4-1 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Buraya geldiğim ilk günden beri hep saygı duydum. İki ay oldu, çok mutluyum. Bu kulübü temsil etmek çok büyük mutluluk. Takım olarak performanstan çok mutluyum. Sürece inandım ve güvendim. Daha yukarıya gitmek için her şeyi yaptım, mutluyum. Hocamıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim."

"Birkaç maçtır bu golleri deniyordum, kariyerimde tek vuruşla birçok gol var."

"Aslında gol attığımda çalan müziğe dikkat etmedim. Alex çok büyük bir isim, 10 yıl sonra onun attığı golde çalan müziğin çalması çok büyük mutluluk. O da Brezilyalı, büyük izler bıraktı. Geldiğimde whatsapp'tan mesaj attı, umarım ben de aynı izleri bırakırım."