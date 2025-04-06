Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor'u 4-1 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde Allan Saint-Maximin açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takım adına çok mutluyum, çok zor bir maçtı. 1-0'dan 4-1 kazandık, bu harika. Taraftarlarımız bunu hak ediyor. Trabzonspor gibi zorlu maçları kazanmalıyız. İki takım arasındaki geçmişten de bilgi sahibiyim. Deplasmandaki maçta da ne kadar zorlu maçlar olduğunu gördüm."

JOSE MOURINHO İLE BUZLAR NASIL ERİDİ?

"Bu konu hakkında söylenecek çok şey var ama benim, Jose Mourinho ile problemim yok. iyi bir ilişkimiz var. Jose Mourinho'yu çok seviyorum. Kendisi de bana göre aynı hisleri paylaşıyordur. Sosyal medyada bir şeyler görüyorsunuz ama sosyal medyada gördüğünüz her şey doğru değil. Ben elimden geleni yapıyorum. Teknik direktör olmak da kolay değil. Çünkü tercih yapmaları gerekiyor. Bu hafta Kostic, geçen hafta Djiku kadroda değildi. Benim adıma zordu ama elimden geleni yapmak istiyordu. Benim için en önemlisi bu kulüp ve taraftarlar. Bu kulüp her şeyden daha büyük. Talisca için de güzel bir gün oldu, tebrik ederim."

"Bu hafta Kostic, geçen hafta Djiku kadroda değildi. Benim adıma zordu ama elimden geleni yapmak istiyordum. Benim için en önemlisi bu kulüp ve taraftarlar. Bu kulüp her şeyden daha büyük. Talisca için de güzel bir gün oldu, tebrik ederim."