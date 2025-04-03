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FENERBAHÇE HABERLERİ: Szymanski'nin golünde karar doğru mu? Ahmet Çakar'dan olay yorum Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak elenen Fenerbahçe'nin Szymanski ile bulduğu gol gündem oldu. Uzun süre hakem Cihan Aydın'ın VAR ile diyaloğunun ardından gol verdiği pozisyon için Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan flaş bir yorum geldi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2025- 11:38









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"Olaylı gecenin galibi Galatasaray oldu. Son 10 dakikaya kadar her şey dostçaydı. Futbolun doğal nizamı içinde sertlikler oluyordu ama fazla problem yoktu. Son 10 dakika ise çıkan olaylar neticesinde Allah'tan daha vahim şeyler yaşamadık.

Maça gelince.. G.Saray, F,Bahçe'yi sürklase etti. Rahatlıkla 5-6 gol atabilirdi. Eğer atamadılarsa son vuruş beceriksizliği ve şanssızlık neticesinde oldu. İlk golde Çağlar hata yaptı, Skriniar ağır kaldı, Osimhen çok iyi vurdu ve öne geçirdi. Ardından bir penaltı geldi. Kostic elle kesti ve Osimhen farkı ikiye çıkardı.