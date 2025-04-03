Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Fotomaç gazetesi yazarları, derbiyi deüerlendirdi. | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
Böyle derbilerin sırrı, büyük futbolcuların maça ağırlıklarını koymasıdır. Mourinho'nun 11 seyircisi vardı sahada, Okan Buruk'un ise kahramanları. Bir önceki maçın "aman berabere bitsin" Galatasaray'ı yerine, önde basıp, hücumda doğru eşleşmeyle F.Bahçe'yi çaresiz bırakan takım vardı.
Mourinho, ikinci yarıda da sanki her şey yolundaymış gibi değişikliği bile düşünmedi. Halbuki, ofsayt çizgisinden, milimle gelen gol ile birlikte, ikinci 45 için umut enerjisini yakalamışlardı. Fred ve Skriniar dışında topu isteyen, bir şeyler yapmak için sorumluluk alan da bulamadılar. Ne zaman ki Dzeko girdi, "buraların kralı benim" dedi, o andan itibaren doğru ve etkili şekilde gelmeye başladılar rakip kaleye.
Maçın taktik analizini çok tartışırız. Barış'ın şutu direkten dönmese başka şeyler konuşacaktık, Davinson çizgiden topu çıkarmasa başka şey... Ama süreç, Mourinho'nun 2. kez Buruk'u ipten almasıyla sonuçlandı. İlk Kadıköy yenilgisinde Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş rakibine hayat öpücüğü verdi, şimdi derbi yenilgisiyle gelip tartışıldığı dönemde...
Sistemi rakibe pozisyon vermemek üzerine kurulmuş, ilk yarıda iki gol dışında üç net kaçanı var G.Saray'ın. Durumu değiştiren bir gol mü? Ya da devreye başlarken yapacağın hamle "böyle devam edin" mi? Mourinho bu galibiyeti taraftara borçluydu. Şimdi bu kırılgan taraftarın önüne puan farkını 3'e indirmek için çıkacak. Böyle bir kadro ancak bu kadar kötü yönetilip, yönlendirebilir. Tam "özel biri"ne göre bir durum.
EMRE BOL - EN KÖTÜ F.BAHÇE
Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana yaptığı en kötü maç başlangıcıydı. O kadar gereksiz top kayıpları yaptılar ki… İnanın böylesi amatör kümede olmaz! Bırakın atak yapmayı kendi sahalarından bile çıkmakta zorlandılar. Buna karşın Galatasaray karşılaşmaya çok iyi başladı. İlk yarı 4-5 farklı öne geçebilecek pozisyonları da buldu. Kimisi beceriksizlikten kimi de şanssızlıktan gol olmadı. Kullanılan kornerleri inanın sayamadım.
Kendi saha ve seyircin önünde bu kadar kötü oynamaya hakkın yok arkadaş! İlk yarının sonunda ilk kez Galatasaray kalesine gittin. O da gol oldu. Buna karşın rakibine 45 dakikada 2.24 gol beklentisi vermişsin.
Mourinho bir süredir oynamayan Çağlar'a sırf Barış Alper'le "dövüşebilsin" diye görev verdi. Ancak Barış neredeyse her pozisyonda Çağlar'ın üstünden geçti. Sarı- lacivertliler ikinci yarı biraz toparlar gibi görünsede Kostiç ve Oğuz'un kanatları işlemeyince topu ileri taşımakta zorlandı. Hele Talisca'ya ne demeli? Kullanıp posasını Fenerbahçe'ye yollamışlar. Fizik yetersizliği bir yana topa vuracak hali kalmamış!
Bu kadar kötü oyunla turun geçilmesi zaten mümkün değildi. Galatasaray takımı haklı bir galibiyet alarak yarı finale yükseldi. Mourinho geldiğinden beri İstanbul derbilerini kazanamadı. Bu şekilde devam ederse şampiyon olacağını mı zannediyor? Çok zor...
LEVENT TÜZEMEN - PSİKOLOJİK ÇIKMAZ!
Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisinden sonra kupadaki Fenerbahçe düellosunu belli ki onur maçı kabul etmişler. Özellikle ilk yarıda G.Saray, F.Bahçe'ye karşı 2-0'lık ağır bir üstünlük kurdu. Eğer Barış Alper vuruş becerisi kaliteli bir oyuncu olsaydı soyunma odasına G.Saray çok ağır bir skorla girerdi.
F.Bahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, skorun büyümesini engelledi. Okan Buruk'un, Mourinho'ya Kadıköy'de ikinci kez diz çöktürmesi hem kendisi adına başarı yaratırken, öz güveninin de tekrar geri kazanılmasını sağladı. Okan hocanın tek forvetle derbiye başlaması, çok akılcıydı. Orta alanı Torreira-Lemina ve Sara'dan kurdu.
Torreira ve Sara etkili, dikkatli futbol oynarken, Lemina ciddi top kayıpları yaptı, gereksiz faullere neden oldu. Osimhen attığı ilk golde topa resmen mermi hızında vurdu. Maç boyunca kendisini yıpratmaya çalışan F.Bahçelilere karşı dimdik ayakta kalmaya çalıştı, mücadeleden asla kaçmadı. Okan hoca kulübede sakin kaldı, oyuncu değişikliklerini bu kez doğru yaptı.
Oyundan düşen futbolcularını çok çabuk değiştirip G.Saray'ın fizik kalitesini korudu ve mücadeleyi kaybetmemesini sağladı. Okan hoca, Beşiktaş maçına bu kadro anlayışıyla çıkmadığı için ve çift forvetle oynadığı için kesin pişmanlık yaşıyordur. Kadıköy'de ezici bir futbolla ve zengin pozisyon üstünlüğüyle derbiyi kazanmak psikolojik olarak Mourinho'yu ve F.Bahçe'li oyuncuları çıkmaza sokacaktır.
MUSTAFA ÇULCU - PENALTIYI VERMEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, 3 Galatasaray maçından iki mağlubiyet bir beraberlikle çıktı. Kendini sorgulamalı. Yaşanan olaylar ise futbolumuz adına kabul edilemez. Cihan Aydın maçın hemen başında Çağlar'ın ayağına basan Lemina'ya net sarı kart göstermeliydi. Maçın başı diye karta girmedi. Lakin 12. dakikada Talisca'ya faulünde net sarı çıkarmalıydı, yine pas geçti.
O dakikaya kadar 3 faul oldu, ikisini Lemina yapmıştı. 15. dakikada Kaan Ayhan'ın bilerek oynadığı sağ ayakla vurduğu kendi topu, sol koluna geldi penaltı olmaz devam kararı doğru. Galatasaray lehine VAR'dan gelen penaltı doğru karar. Kostic'in sağ kolu bedeninden açık genişlemiş bir durumda. İlk yarı biterken Çağlar'ın faulü sarı kart olmalıydı hakem sabırlı davrandı sözlü ikaz etti.
Fenerbahçe'nin golünde Szymanski, santimlerle topun gerisinde. Ofsayt yok. Çıplak gözün tespit etmesi zor, teknolojiye güvenmek zorundayız. Maçın sonuna doğru saha içi ve dışı karıştı. Saha içi sarı kartlarla sakinleşti, hakem tarafından kontrol altına alındı lakin saha kenarı bir türlü sakinleşmeyince hakem oyunu durdurdu, yardımcılarını yanına aldı.
Sonra geldi Galatasaray kulübesinden Kerem ve Barış'a, Fenerbahçe'den Mert Hakan'a kırmızı kart çıkardı. Oyun alanı ve kenar sakinleşti. Hakem, otoritesini hiç kaybetmedi. Baskıya direnemeyen MHK ve TFF onun göğsünden kokartını aldı ama o bu baskı ikliminde sahada dik durdu, ezilmedi. Yorum hataları vardı.
Osimhen'e kırmızı göstermeliydi. 90+11 de Skriniar'a yapılan müdahalede penaltı verebilirdi. Durabildiği kadar dik durdu. Hatalar yaptı ama ezilmedi. Mourinho'ya çıkan kırmızı doğruydu.
ZEKİ UZUNDURUKAN - AĞZINA BURNUNA BULAŞTIRDI!
Bugüne kadar yeşil sahalarda her türlü kavgayı gördüm ama ilk kez bir teknik direktörün, diğer takımın teknik direktörünün burnunu sıktığını gördüm. Bunu yapan da dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olan Mourinho! Bu görüntü ile dünyaya rezil olacağız! Nereden bakarsan bak, rezalet ötesi! Güler misin, ağlar mısın?
Hem yeniliyorsun hem de bileğini bükemediğin teknik adamın (Okan Buruk'un) burnunu sıkıyorsun! Dünya kavga literatürüne yeni bir kavga türünü daha ekledi Mourinho: Burun sıkma! Belki de Guinness Rekorlar Kitabı'na girer Mourinho'nun bu hareketi...
Galatasaray, Kadıköy'de sayısız gol pozisyonuna girdiği maçta Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi Konyaspor! Galatasaray'ın final yolu açık diyebiliriz... Derbinin ilk yarısında tam anlamıyla bir Galatasaray fırtınası esti. Futbol olarak Fenerbahçe'yi sahadan sildi Galatasaray ilk yarıda. İlk yarı için şunu söyleyebilirim: Bu sezon izlediğim en iyi Galatasaray. Bu sezon izlediğim en kötü Fenerbahçe. İşte böyle bir ilk 45 dakika yaşandı derbide.
Galatasaray daha maçın 10. dakikasında Osimhen'in golleri ile 2-0 öne geçti. Galatasaray maça o kadar güçlü bir oyun ve o kadar güçlü bir ön alan presi ile başladı ki... Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı. Sarı-lacivertliler, üst üste 3 pas bile yapamadılar. Galatasaray tek kale bir maç oynadı ilk yarıda. Sarı-kırmızılı hücumcular, biraz daha becerikli olabilselerdi daha ilk yarıda farka gidebilirlerdi.
Bu arada Fenerbahçe savunmasında Skriniar, Kostic ve Çağlar gol olabilecek pozisyonları çıkardı. Galatasaray, bu sezon Mourinho'nun Fenerbahçe'sini bir sezon içinde iki kez hem de Kadıköy'de yenmeyi başardı. Mourinho, üç kez karşılaştığı Galatasaray'ı yenmeyi başaramadı. Okan Buruk, aynı sezonda Mourinho'ya karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sonra da maçtan sonra seni sürekli mat eden Okan Buruk'un burnunu sıkıyorsun. Şiddet uyguluyorsun. Bu mudur büyük hocalık! Oysa sana Okan Buruk'u tebrik etmek yakışırdı.
Bu arada maçın uzatma anlarında Davinson Sanchez de ağlara gitmek üzere olan bir topu çıkardı. Galatasaray adına hayati bir müdahalede bulundu Sanchez! Galatasaray onlarca gol pozisyonuna girdiği derbiyi 2-1 kazanarak Fenerbahçe'yi eledi. Hakem Cihan Aydın, bu kadar gerilimi yüksek derbiyi neredeyse hatasız yönetti. Yasin Kol'dan sonra Cihan Aydın da Türk hakemliğinin yükselen değerleri olma yolunda hızla ilerliyor. Yolları açık olsun!
Evet maçta anlatacak çok şey var. Ama maçın son anlarında Mert Müldür ile Osimhen arasındaki gerginliğin alevlenmesinde iki takımın da yedek kulübelerinin rolü çok büyüktü. Yaşanan o kavgalar sırasında maç durdu. Cihan Aydın, Galatasaray'dan Kerem ve Barış Alper'e, Fenerbahçe'den Mert Hakan'a ve Mourinho'nun yardımcısına kırmızı kart çıkardı.
Mourinho da maç sonunda Okan Buruk'un burnunu sıktığı için kırmızı kart gördü. Türk futbolunda yangına benzin bidonları ile gidenler çoğalıyor. Aman dikkat! Bildiriler, söylemler, sosyal medya paylaşımları vs. Gerilimi çığ gibi büyütüyor. Beyler sakin olun! Futbol bir oyun; bunu unutmayın!