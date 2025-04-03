FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho ceza alacak mı? Okan Buruk'a yaptığı fiziki müdahale...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller oldukça bolzuldu. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Jose Mourinho için ceza gündemde. Portekizli hocanın, Okan Buruk'u fiziki müdahalesi sonrası işte gündemdeki ceza maddesi... FB SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 yenilerek veda etti. Derbi boyunca sahada ve yedek kulübelerinde yaşanan olaylar dikkat çekti.

Olaylı mücadelede son düdüğün çalması ile birlikte Galatasaray cephesi kutlamalara başlamışken Jose Mourinho'dan gündeme bomba gibi düşen bir hamle geldi.

NE YAŞANDI?

Portekizli hoca, maç sonu meslektaşı Okan Buruk'un yanına giderek burnunu eliyle sıkıştırdı. Bu olayın ardından Okan Buruk, sarı kırmızılı oyuncular tarafından sakinleştirildi. Hareketi sonrası kırmızı kart gören Mourinho ise basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı.

Olay dış basında da büyük yankı uyandırırken Jose'nin alacağı ceza merak konusu oldu.

KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Jose Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı hareketten dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek. Mourinho'nun davranışı ya "Sportmenliğe aykırı hareket" olarak ya da Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre "Saldırı" olarak değerlendirilecek.

"Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle sevk edilirse 1-3 maç arası ceza alacak olan Mourinho, "Saldırı" nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.

İLK VUKUATI DEĞİL

Mourinho 2011 yılında Real Madrid'in teknik direktörüyken, Barcelona yardımcı antrenörü Tito Vilanova'nın gözüne parmağını soktuğu için iki maç ceza almıştı.